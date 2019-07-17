Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В бразильском магазине вместо стирального порошка случайно продали наркотики

17 июля, 17:11

Подмену обнаружили случайно, когда покупатели пожаловались на плохое качество стирки


Ошибка на миллионы долларов. В одном из супермаркетов бразильского Сан Паулу вместо стирального порошка люди купили кокаиновую пасту. Недовольные качеством стирки, покупатели обратились в полицию.

Копы вышли с рейдом на проверку. И убедились: действительно, в коробках из-под стирального средства оказалось сырье для изготовления кокаина. Изъятого в магазине хватило бы на изготовление двух центнеров дорогого наркотика. Владельца порошка задержали. Следователи считают, что супермаркет для хозяина был лишь прикрытием. А кокаин попал в продажу случайно.

Ранее сообщалось, что итальянские правоохранительные органы обнаружили в порту одного из городов на юге страны огромную партию кокаина, которую прислали из Южной Америки.

Как сообщает Gazzeta del Sud, операцию в городе Джойя-Тауро в Калабрии провели служащие Финансовой гвардии и таможенной службы при содействии местной прокуратуры.

В одном из присланных из Гватемалы контейнеров, который предполагалось доставить в испанскую Валенсию, они обнаружили 270 кг кокаина, который был расфасован по несколько коробок с ананасами.

Примерная стоимость найденных наркотиков на черном рынке оценивается не менее чем в 55 миллионов евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Бразилия, кокаин

Вы сейчас просматриваете новость " В бразильском магазине вместо стирального порошка случайно продали наркотики". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Италии в ананасах нашли четверть тонны кокаина

Сегодня, 12:13

Наркогруз доставили из Гватемалы и собирались отправить дальше в Испанию

В США остановили "наркоподлодку" с тоннами кокаина: яркое видео

12 июля, 16:49

На борту субмарины обнаружили более 7 тонн тяжелых наркотиков

В центре Киева задержали парня с партией кокаина на 300 тысяч гривен

12 июля, 14:49

Задержанным оказался 21-летний житель Сумской области

Нацполиция разоблачила международный синдикат и изъяла 400 кг кокаина: детали

2 июля, 17:26

Преступная группировка осуществляла контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные

Ученые назвали ключевой фактор успеха в жизни

АМКУ рекомендует мобильным операторам изменить 4-недельные тарифы

В Польше найден металлический пропеллер, которому около 3000 лет

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле

К Земле несется опасный астероид

Банкиры говорят о возможном снижении ставок и дают советы

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Названы пять продуктов, разрушающих женское здоровье

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь