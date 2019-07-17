В бразильском магазине вместо стирального порошка случайно продали наркотики

Подмену обнаружили случайно, когда покупатели пожаловались на плохое качество стирки

Ошибка на миллионы долларов. В одном из супермаркетов бразильского Сан Паулу вместо стирального порошка люди купили кокаиновую пасту. Недовольные качеством стирки, покупатели обратились в полицию.

Копы вышли с рейдом на проверку. И убедились: действительно, в коробках из-под стирального средства оказалось сырье для изготовления кокаина. Изъятого в магазине хватило бы на изготовление двух центнеров дорогого наркотика. Владельца порошка задержали. Следователи считают, что супермаркет для хозяина был лишь прикрытием. А кокаин попал в продажу случайно.

Ранее сообщалось, что итальянские правоохранительные органы обнаружили в порту одного из городов на юге страны огромную партию кокаина, которую прислали из Южной Америки.

Как сообщает Gazzeta del Sud, операцию в городе Джойя-Тауро в Калабрии провели служащие Финансовой гвардии и таможенной службы при содействии местной прокуратуры.

В одном из присланных из Гватемалы контейнеров, который предполагалось доставить в испанскую Валенсию, они обнаружили 270 кг кокаина, который был расфасован по несколько коробок с ананасами.

Примерная стоимость найденных наркотиков на черном рынке оценивается не менее чем в 55 миллионов евро.

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