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В Бресте спецназовцы подстрелили человека, который гулял с собакой: видео

11 августа, 23:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мужчина не бежал с протестующими

В Беларуси продолжаются протесты: в сети появилось жуткое видео из Бреста. В мужчину, который просто вышел погулять с собакой, специально выстрелили силовики.

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Об этом сообщает Telegram-канал "База".

По предварительной информации, мужчина не бежал вместе с протестующими, но в него всё равно выстрелили, причем специально.

Видео снимали в километре от столкновений с полицией.

Видео: Telegram-канал Baza

Ранее сообщалось, что в Минске силовики расправились с байкерами. Группу мотоциклистов заставили спешиться, после чего жестоко избили, взяв на мушку.

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Напомним, с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Тем временем координаторы протестов опубликовали в Сети инструкцию по поведению протестующих.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Брест

Источник: Сегодня

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