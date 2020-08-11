В Бресте спецназовцы подстрелили человека, который гулял с собакой: видео

В Беларуси продолжаются протесты: в сети появилось жуткое видео из Бреста. В мужчину, который просто вышел погулять с собакой, специально выстрелили силовики.
Об этом сообщает Telegram-канал "База".
По предварительной информации, мужчина не бежал вместе с протестующими, но в него всё равно выстрелили, причем специально.
Видео снимали в километре от столкновений с полицией.
Ранее сообщалось, что в Минске силовики расправились с байкерами. Группу мотоциклистов заставили спешиться, после чего жестоко избили, взяв на мушку.
Напомним, с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.
Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.
Тем временем координаторы протестов опубликовали в Сети инструкцию по поведению протестующих.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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