В Британии будут отслеживать контакты людей, заразившихся коронавирусом

Одним из ключевых элементов программы Test and trace должно было стать специальное приложение для мобильных телефонов

Новая программа по борьбе с распространением коронавируса начнет осуществляться на территории Великобритании, где карантинный скандал привел к отставке в правительстве.

Об этом заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

В стране начнут выявлять людей, которые могут быть заражены, отслеживая, с кем контактировали те, у кого уже диагностирована коронавирусная инфекция.

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Одним из ключевых элементов программы Test and trace должно было стать специальное приложение для мобильных телефонов, однако пока оно не готово для массового внедрения и лишь испытывается на острове Уайт в Ла-Манше.

Отслеживать возможные цепочки заражения пока будут в ручном режиме, к этой работе готовы приступить 25 тыс. человек, набранных за последний месяц. Число проводимых в сутки тестов на коронавирус в ближайшие дни будет доведено до 200 тыс.

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Правительство рассчитывает на честность жителей королевства, которые должны выполнять свой "гражданский долг", подчиняясь требованиям властей. Штрафные санкции для нарушителей могут быть введены в будущем, если станет ясно, что многие из получивших предписание самоизолироваться его не выполняют.

Также ранее сообщалось, что Британия отправит на карантин всех прибывающих из-за границы.

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