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У "модного лекарства" от коронавируса нашли побочные эффекты

19 июня, 20:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Дексаметазон может оказаться опасным препаратом для некоторых категорий людей

Открытое британскими учеными эффективное воздействие препарата дексаметазон при лечении тяжелобольных COVID-19 следует изучить более конкретно, но само средство является очень многообещающим.

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Об этом 19 июня заявил на пресс-конференции координатор направления инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Масуд Дара.

"Конечно, нужен больший метаанализ и больше данных, глобальнее изучить эти лекарства, перед тем, как рекомендовать такое лечение, однако результаты исследований являются многообещающими для пациентов с тяжелой формой COVID-19", – сказал он.

Эксперт отметил, что дексаметазон относится к группе глюкостероидов (ГКС) – они подавляют действие гормона кортизона, который помогает организму бороться с воспалением, фактически ослабляя реакцию иммунной системы на коронавирус.

Это лекарство на 35% уменьшило смертность среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, и на 20% – среди тех пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде. Оно также очень широко применяется при таких болезнях, как артрит, аллергия или астма, а также при некоторых формах рака. Но при этом оно имеет и побочные эффекты – головокружение, смена настроения, головная боль или даже снижение сахара в крови.

"Очевидно, мы должны знать, как спасти жизнь пациентов с тяжелой стадией COVID-19. Однако мы должны учесть и пациентов в других состояниях, какое влияние окажет дексаметазон на них", – отметил Дара.

Особую осторожность следует соблюдать при назначении дексаметазона пожилым пациентам, либо с гипертонией или диабетом, несмотря на то, что именно у этих категорий людей COVID-19 протекает тяжелее всего.

"Мы должны быть очень четкими – это так сказать не "серебряная пуля, не панацея. Ведь у нас пока нет антивирусных препаратов (против коронавируса- ред.), как и против ВИЧ. Мы должны продолжить поиски лекарств, которые имеют влияние на торможение или уничтожение вируса, которых у нас до сих пор нет"

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На этом фоне ВОЗ проводит масштабный анализ данных, изучая все публикации насчет применения дексаметазона, чтобы определить в своем новом клиническом справочнике, как и в каких дозах применять это лекарство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ коронавирус лекарство COVID-19 дексаметазон

Источник: Сегодня

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