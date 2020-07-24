В Британии призвали навсегда заткнуть"рупор Кремля"

После публикации комитетом парламента Великобритании доклада о деятельности российских спецслужб в стране британская оппозиция призвала лишить российскую пропагандистскую телесеть RT лицензии на трансляцию в Соединенном Королевстве.

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Как сообщает BBC, с таким обращением к главному медиарегулятору Британии – Ofcom – обратилась Лейбористская партия.

В частности, министр культуры, СМИ и спорта в теневом кабинете (альтернативном правительстве) лейбористов Джо Стивенс назвала озвученные в отчете выводы "тревожными откровениями" и напомнила, что суд признал репортажи RT причиняющими "вред", а также что с начала трансляции в Великобритании RT более 20 раз нарушила код Ofcom.

По словам "теневого министра", в отчете "разъясняется роль, которую RT играет в распространении дезинформации и попытках более широкого политического влияния за рубежом со стороны России".

На этом фоне она призвала Ofcom "срочно" пересмотреть лицензию RT, отметив при этом, что лейбористы "привержены свободной прессе и множеству СМИ, но RT – противоположность этому".

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В медиагруппе на такие призывы уже отреагировали – заместитель главного редактора RT Анна Белкина обвинила Лейбористскую партию в политическом давлении на медиарегулятор и призвала Ofcom "быть полностью независимым регулятором".

Напомним, что в прошлом году Ofcom выписал RT штраф на 200 тыс. фунтов стерлингов за предвзятость во время освещения событий.

А совсем недавно каналы группы RT запретили к трансляции в Латвии и Литве, потому что главного редактора медиагруппы – кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева – внесли в "черный список" ЕС.

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