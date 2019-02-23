В Британии выгнали из массажного салона голого наглеца
Клиент поссорился с персоналом заведения, но, что именно вызвало такую месть массажистов, неизвестно
Выгнали нагишом! В Британии мужчину выставили из массажного салона через окно, да еще и полностью раздетым.
Как пишут пользователи соцсетей, клиент поссорился с персоналом заведения, но, что именно вызвало такую месть массажистов, не уточняют.
Мужчине пришлось стоять на вывеске другого заведения и ждать спасателей в чем мать родила.
При этом покинуть место своего позора он мог лишь очень медленно, поскольку, спускаясь по пожарной лестнице, все время пытался прикрывать мужское достоинство руками.
Напомним, что в прошлом месяце в Киеве прекратили деятельность так называемого "массажного салона", где женщины оказывали сексуальные услуги. Нелегальное заведение функционировало в съемной квартире жилого дома в Подольском районе.
Мы также писали, что в этом месяце в Киеве тоже разоблачили бордель, который был замаскирован под массажный салон. Организатором пикантного бизнеса оказалась 31-летняя женщина, под управлением которой девочки работали в несколько смен.
А вот прошлым летом сутенершу задержали в Одессе. Под видом массажного салона в центре города женщина организовала место предоставление услуг сексуального характера.
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