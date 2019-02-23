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В Британии выгнали из массажного салона голого наглеца

Сегодня, 04:45

Клиент поссорился с персоналом заведения, но, что именно вызвало такую месть массажистов, неизвестно

Фото: Pixabay
В Британии выгнали из массажного салона голого наглеца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/032/4cd/5c70324cd48ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/032/4cd/5c70324cd48ab.jpg Другие страны Клиент поссорился с персоналом заведения, но, что именно вызвало такую месть массажистов, неизвестно

Выгнали нагишом! В Британии мужчину выставили из массажного салона через окно, да еще и полностью раздетым.

Как пишут пользователи соцсетей, клиент поссорился с персоналом заведения, но, что именно вызвало такую месть массажистов, не уточняют.

Мужчине пришлось стоять на вывеске другого заведения и ждать спасателей в чем мать родила.

При этом покинуть место своего позора он мог лишь очень медленно, поскольку, спускаясь по пожарной лестнице, все время пытался прикрывать мужское достоинство руками.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве прекратили деятельность так называемого "массажного салона", где женщины оказывали сексуальные услуги. Нелегальное заведение функционировало в съемной квартире жилого дома в Подольском районе.

Мы также писали, что в этом месяце в Киеве тоже разоблачили бордель, который был замаскирован под массажный салон. Организатором пикантного бизнеса оказалась 31-летняя женщина, под управлением которой девочки работали в несколько смен. 

А вот прошлым летом сутенершу задержали в Одессе. Под видом массажного салона в центре города женщина организовала место предоставление услуг сексуального характера.

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Тег Великобритания, курьез, массаж, конфуз, голые, массажист

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