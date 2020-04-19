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В Британии за сутки умерли почти 900 пациентов с COVID-19

19 апреля, 00:12

Елена Вус

В настоящее время зафиксировано 15 464 летальных случаев

В Британии за сутки зафиксировали почти 900 летальных случаев, связанных с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает британское Министерство здравоохранения на странице в Twitter.

По данным министерства, в настоящее время зафиксировано 15 464 летальных случаев. За последние сутки умерло 888 больных коронавирусом. Всего с начала вспышки в Соединенном Королевстве было подтверждено свыше 114 тысяч случаев заболевания COVID-19.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании проходит самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с COVID-19. В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Задача проекта – оценить степень эффективности тех или иных препаратов.

Также мы рассказывали о том, как британский премьер Борис Джонсон боролся с коронавирусом. Во время своей госпитализации с коронавирусной инфекцией премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был близок к смерти. По словам Джонсона, в течение 48 часов "развязка могла быть какой угодно".

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Великобритания смерть заражение коронавирус COVID-19

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