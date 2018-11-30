В Буэнос-Айресе начинается саммит G20: что нужно знать о встрече "Большой двадцатки"

Сегодня, 11:59

Лидеры двадцати крупнейших экономик мира уже съехались в аргентинскую столицу в преддверии одного из самых масштабных политических событий

Фото: AFP
Фото: AFP

В аргентинской столице Буэнос-Айресе открывается одно из самых масштабных международных политических мероприятий – саммит G20, или "Большой двадцатки".

Среди ожидаемых гостей – лидеры двадцати крупнейших экономик мира, которые в совокупности составляют 85% мирового ВВП и две трети населения. Кроме того, приглашения получили и лидеры стран, которые не входят в этот "клуб": Испании, Нидерландов, Чили, Сенегала, Сингапура, Руанды и Ямайки.

На данный момент в столицу Аргентины уже прибыли главы Австралии, Бразилии, Великобритании, Франции, Китая, Канады, Мексики, Южной Кореи, Турции, Саудовской Аравии, Индии, США и ЮАР.


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Во время двухдневного съезда они проведут ряд важнейших встреч, на которых будут решаться вопросы дальнейшего развития их внешней политики и экономики. Одна из самых ожидаемых – встреча лидера США и КНР, на которой они обсудят будущее экономическое противостояние.

По этому поводу в Буэнос-Айресе уже повысили меры безопасности – для охраны покой задействовали 22 тыс. полицейских, а значительная часть города будет перекрыта до самого окончания саммита.

Само мероприятие будет проходить на севере города – в выставочном центре Costa Salguero, а для его освещения допустили целую "армию" из 3 тыс. журналистов.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

Кроме того, позже в Белом доме заявили, что он отказался от официальных встреч и с лидерами Турции и Южной Кореи. Вместо этого пройдут неофициальные беседы.

Мы также писали об аварии на борту самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути из Германии в Аргентину.
Аргентина, саммит, Большая двадцатка, G20, Трамп
Источник:

Associated Press

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