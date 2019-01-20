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В центре Афин около 200 тыс. протестующих перекрыли улицы

Сегодня, 14:01

Сотни тысяч граждан прибыли в Афины и перекрыли центр города

В центре Афин около 200 тыс. протестующих перекрыли улицы Другие страны Сотни тысяч граждан прибыли в Афины и перекрыли центр города

Демонстранты с греческими флагами в руках собрались в центре греческой столицы на массовый протест против смены названия бывшей югославской республики на Северную Македонию. На трех тысячах междугородных автобусах в Афины из северных и центральных районов Греции приехали не менее 150-200 тыс. демонстрантов. Аналогичный митинг в феврале прошлого года собрал на центральной площади Синтагма около 135 тыс. человек.  

На площади собрались граждане разных возрастов. Они поют патриотические песни о греческой Македонии.

В свою очередь греческие анархисты собираются провести свой "антимитинг" в центре Афин. Они называют акцию протеста против соглашения со Скопье – "националистической".

В связи с митингами полиция усилила работу: на центральных улицах перекрыто движение, закрыты три центральные станции метро. С субботы в центре близ парламента запретили парковку. За порядком на улицах следят около 2 тыс. полицейских. Кроме них обстановку на митингах будут контролировать с вертолетов и дронов.

Полицейские автобусы преградили подходы к парламенту, повысили количество правоохранителей около резиденции премьер-министра Греции "Дворец Максима". Также чтобы не допустить возможных стычек между анархистами и участниками митинга за греческую Македонию, отряды полиции стоят и на примыкающих к центральной площади улицах.

Напомним, в Афинах у здания парламента произошли столкновения между участниками акции протеста, которые выступают против введения мер жесткой экономии в стране по требованиям кредиторов, и полицией, которая применила против митингующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также ранее,в конце октября около 10 людей в масках в Афинах забросали коктейлями Молотова здание департамента полиции. В результате этого загорелось три автомобиля, которые находились на стоянке.

Греция, Македония, демонстрация

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Источник:

ТАСС

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