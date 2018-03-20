В центре Кишинева произошел взрыв: появились фото и видео

Взрыв прогремел в результате ссоры двух покупателей с продавцом, который отказался продать им алкоголь – один из покупателей взорвал в магазине гранату

В магазине в центре Кишинева произошел взрыв, унесший жизни двух человек. Об этом сообщает канал Publika.md.

Взрыв произошел в продовольственном магазине на пересечении двух улиц в центре молдавской столицы.

Как сообщает портал Deschide.md, взрыв прогремел в результате ссоры двух покупателей с продавцом, который отказался продать им алкоголь – один из покупателей взорвал в магазине гранату.

В результате инцидента мужчина погиб. Кроме того, погиб продавец магазина. Двое других получили ранения.

Полиция прибыла на место происшествия и оцепила его. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в селе Маркова Богородчанского района Ивано-Франковской области, во время сварочных работ погиб 23-летний мужчина.

"Установлено, что во дворе своего знакомого местный житель проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом. Неожиданно снаряд детонировал и взорвался", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В результате парень получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте. Также незначительные травмы получил 25-летний владелец домохозяйства, где произошло ЧП. От госпитализации он отказался.

Также недавно прогремел взрыв на территории историко-мемориального комплекса им. Степана Бандеры, что в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области. В результате были повреждены окна и двери здания.