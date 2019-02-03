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В Центре космических исследований в Иране произошел пожар: погибли ученые

Сегодня, 17:48

Детали происшествия не уточняются

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Центре космических исследований в Иране произошел пожар: погибли ученые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/70b/cc4/5c570bcc4eeee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/70b/cc4/5c570bcc4eeee.jpg Другие страны Детали происшествия не уточняются

В пожаре, произошедшем в иранском государственном Центре космических исследований, погибли трое сотрудников. Об этом сообщает информационное агентство ISNA. 

В сообщении приводятся слова министра телекоммуникаций Мохаммада Джавада Азари Джахроми о том, что три исследователя погибли в результате возгорания в ЦКИ. 

"В одном из филиалов Центра космических исследований Ирана произошел пожар. К сожалению, на возгорание отреагировали поздно, в результате чего погибли трое ученых Центра", – сказал министр.

Также он добавил, что пока не может раскрыть детали инцидента. 

По его словам, на данный момент ведется расследование компетентными органами с целью установить причины происшествия.

Результаты расследования будут обнародованы позже. 

Напомним, в конце января ВМС Ирана впервые провели успешный пуск крылатой ракеты большой дальности, которые могут уничтожать цели на расстоянии 300 километров.

Ранее вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, если эти договоренности не будут изменены.  Однако в Иране уже отказались пересматривать ядерную сделку

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Тег Иран, пожар, космос, гибель, ученые

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