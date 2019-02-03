В Центре космических исследований в Иране произошел пожар: погибли ученые
Детали происшествия не уточняются
В пожаре, произошедшем в иранском государственном Центре космических исследований, погибли трое сотрудников. Об этом сообщает информационное агентство ISNA.
В сообщении приводятся слова министра телекоммуникаций Мохаммада Джавада Азари Джахроми о том, что три исследователя погибли в результате возгорания в ЦКИ.
"В одном из филиалов Центра космических исследований Ирана произошел пожар. К сожалению, на возгорание отреагировали поздно, в результате чего погибли трое ученых Центра", – сказал министр.
Также он добавил, что пока не может раскрыть детали инцидента.
По его словам, на данный момент ведется расследование компетентными органами с целью установить причины происшествия.
Результаты расследования будут обнародованы позже.
Напомним, в конце января ВМС Ирана впервые провели успешный пуск крылатой ракеты большой дальности, которые могут уничтожать цели на расстоянии 300 километров.
Ранее вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, если эти договоренности не будут изменены. Однако в Иране уже отказались пересматривать ядерную сделку
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