В Центре космических исследований в Иране произошел пожар: погибли ученые

Детали происшествия не уточняются

Фото из открытых источников.

В Центре космических исследований в Иране произошел пожар: погибли ученые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/70b/cc4/5c570bcc4eeee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/70b/cc4/5c570bcc4eeee.jpg 2019-02-03T17:48:44+02:00 Другие страны Детали происшествия не уточняются

В пожаре, произошедшем в иранском государственном Центре космических исследований, погибли трое сотрудников. Об этом сообщает информационное агентство ISNA.

В сообщении приводятся слова министра телекоммуникаций Мохаммада Джавада Азари Джахроми о том, что три исследователя погибли в результате возгорания в ЦКИ.

"В одном из филиалов Центра космических исследований Ирана произошел пожар. К сожалению, на возгорание отреагировали поздно, в результате чего погибли трое ученых Центра", – сказал министр.

Также он добавил, что пока не может раскрыть детали инцидента.

По его словам, на данный момент ведется расследование компетентными органами с целью установить причины происшествия.

Результаты расследования будут обнародованы позже.

Напомним, в конце января ВМС Ирана впервые провели успешный пуск крылатой ракеты большой дальности, которые могут уничтожать цели на расстоянии 300 километров.

Ранее вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, если эти договоренности не будут изменены. Однако в Иране уже отказались пересматривать ядерную сделку

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