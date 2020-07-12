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В центре Лондона фонтаны стали "кровавыми": яркие фото и видео

12 июля, 01:27

Елена Вус Елена Вус

Двое активистов были арестованы полицией

В центре Лондона на Трафальгарской площади защитники животных импровизированной акцией заявили правительству Великобритании, что выступают против разведения и употребления мяса животных в пищу. Участники акции убеждены, что пандемии коронавируса можно было вообще избежать, если бы человечество перестало есть мясо.

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В рамках акции протестующие покрасили воду в фонтанах в красный цвет, который должен был символизировать "кровь на руках правительства Великобритании", сообщает Reuters.

Активисты требовали от властей официального перехода на продовольственную систему на основе продуктов растительного происхождения и отказа от разведения животных ради еды.

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По итогам акции двое активистов были арестованы полицией за причинение ущерб общественному имуществу.

Между тем, после того, как в Китае побороли эпидемию COVID-19 и ослабили карантинные меры, местные жители снова начали есть летучих мышей, от которых, как считается, люди и заразились коронавирусом.

А на западе Монголии на границе с Россией и Китаем в регионе Баян-Улгий из-за вспышки бубонной чумы, власти призвали жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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