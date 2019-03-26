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В центре Минска прошли массовые задержания

Сегодня, 02:40

Всего речь идет о 12 задержанных. К концу дня всех их отпустили

Фото: Getty Images
В центре Минска прошли массовые задержания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/974/abb/5c9974abb1748.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/974/abb/5c9974abb1748.jpg Другие страны Всего речь идет о 12 задержанных. К концу дня всех их отпустили

В центре Минска, где в понедельник, 25 марта, отмечали День воли, приуроченный к 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР), прошли массовые задержания политиков, активистов и деятелей искусства.

Об этом передают корреспонденты DW.

По их данным, в районе Октябрьской площади под стражу были взяты временно исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и сопредседатель "Белорусской христианской демократии" (БХД) Виталий Рымашевский. Политики планировали возложить цветы к зданию, где в 1918 году была принята уставная грамота о создании независимой БНР.

Кроме того, задержана оппозиционная активистка Алена Толстая, которая в знак протеста против политики властей приковала себя цепью к столбу на Октябрьской площади.

Позднее на Комсомольской улице, где должен был состояться импровизированный концерт и которую превратили в пешеходную зону, задержали четырех музыкантов – Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павела Аракеляна и Игоря Ворошкевича.

По данным правозащитника Сергея Сыса из центра "Весна", всего речь идет о 12 задержанных. К концу дня всех задержанных отпустили. По словам политиков, на них не составляли протоколы о правонарушениях, а только протоколы о задержании и проведении профилактических бесед.

В субботу, 23 марта, праздничные мероприятия по случаю Дня воли прошли в целом ряде белорусских городов, включая Могилев и Гродно. В последнем состоялся митинг, в котором приняла участие популярная белорусская рок-группа "Крама", а также исполнители Вольский и Войтюшевич.

Как известно, Белорусская Народная Республика была провозглашена в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство она просуществовала до 1919 года. Впоследствии правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

Напомним, ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин захотел получить от Беларуси отчет о работе, которая была проделана для развития создания Союзного государства.

Мы также писали, что, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит, однако он допускает создание общей валюты с РФ.

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Тег Беларусь, Минск, задержания, День воли

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