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В центре Стокгольма взорвался и сгорел дотла пассажирский автобус

Сегодня, 15:34

По предварительным данным, взорвался газовый баллон на крыше автобуса

В центре Стокгольма взорвался автобус. Фото: Aftonbladet
В центре Стокгольма взорвался автобус. Фото: Aftonbladet.
В центре Стокгольма взорвался и сгорел дотла пассажирский автобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/50d/1bc/5c850d1bc8e80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/50d/1bc/5c850d1bc8e80.jpg Другие страны По предварительным данным, взорвался газовый баллон на крыше автобуса

В центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус. Сообщение о взрыве поступило в пожарную службу города в 11:25 по местному времени, сообщает Aftonbladet.

По предварительным данным, на въезде в тоннель автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате баллон взорвался и загорелся.

На момент аварии пассажиров в автобусе не было. А водителя транспортного средства после инцидента в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На борьбу с огнем у пожарных ушел почти час, а облака черного дыма от пожара были видны из разных частей Стокгольма.

"В настоящий момент мы рассматриваем это как ДТП с въехавшим в туннель автобусом. Мы полагаем, что один из расположенных на крыше автобуса баллонов соприкоснулся с ограничителем высоты в туннеле и взорвался", — сообщила пресс-секретарь городской полиции Карина Скагерлинд.

Кроме того, она заявила, что травмы водителя автобуса незначительны, а взорвавшийся автобус практически полностью выгорел.

Напомним, ранее в центре Чернигова дотла сгорел пассажирский троллейбус. Машина загорелась на проспекте Мира, недалеко от административного здания областного совета. В момент возгорания в салоне находилось около 40 пассажиров. Огонь вспыхнул в кабине водителя.

Также мы писали о том, что в Харькове горел автомобиль, который находится в пользовании сотрудника Генеральной прокуратуры. Огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Копы подозревают поджог, но окончательно причины возгорания установит следствие.

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Тег Швеция, пожар, взрыв, Стокгольм

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