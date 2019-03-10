В центре Стокгольма взорвался и сгорел дотла пассажирский автобус
По предварительным данным, взорвался газовый баллон на крыше автобуса
В центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус. Сообщение о взрыве поступило в пожарную службу города в 11:25 по местному времени, сообщает Aftonbladet.
По предварительным данным, на въезде в тоннель автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате баллон взорвался и загорелся.
На момент аварии пассажиров в автобусе не было. А водителя транспортного средства после инцидента в тяжелом состоянии доставили в больницу.
На борьбу с огнем у пожарных ушел почти час, а облака черного дыма от пожара были видны из разных частей Стокгольма.
"В настоящий момент мы рассматриваем это как ДТП с въехавшим в туннель автобусом. Мы полагаем, что один из расположенных на крыше автобуса баллонов соприкоснулся с ограничителем высоты в туннеле и взорвался", — сообщила пресс-секретарь городской полиции Карина Скагерлинд.
Кроме того, она заявила, что травмы водителя автобуса незначительны, а взорвавшийся автобус практически полностью выгорел.
Напомним, ранее в центре Чернигова дотла сгорел пассажирский троллейбус. Машина загорелась на проспекте Мира, недалеко от административного здания областного совета. В момент возгорания в салоне находилось около 40 пассажиров. Огонь вспыхнул в кабине водителя.
Также мы писали о том, что в Харькове горел автомобиль, который находится в пользовании сотрудника Генеральной прокуратуры. Огнем был поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Копы подозревают поджог, но окончательно причины возгорания установит следствие.
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