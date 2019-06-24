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В центре Тбилиси несколько тысяч протестующих добиваются отставки главы МВД

24 июня, 00:00

Протесты в столице Грузии Тбилиси начались 20 июня

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze.

В Тбилиси на площади перед зданием парламента в воскресенье возобновилась акция протеста, проходящая четвертый день подряд под требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы.

На акцию вышли несколько тысяч человек.

Ранее в воскресенье гендиректор оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что согласно имеющейся у него информации, власти могут начать ночью штурм телекомпании, которая "активно освещает проходящую в Тбилиси акцию протеста".

В ответ на это заявление лидер парламентского большинства в парламенте Арчил Талаквадзе заявил журналистам, что гендиректор оппозиционного канала "искусственно нагнетает" ситуацию.

"Мы заявляем, что это заявление Гварамия направлено на продолжение акции протеста в Тбилиси. Мы однозначно заявляем, что СМИ в Грузии не угрожает никакая опасность, тем более со стороны властей. Поэтому заявление Гварамия является ложью и абсурдом", – сказал Талаквадзе.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.


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Тег Грузия, протесты, Тбилиси

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