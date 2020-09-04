В центре Тбилиси прогремел взрыв, есть жертвы и раненые

В центре грузинской столицы – Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие.

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На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. О других деталях не сообщается, в пятницу, 4 сентября, пишет Спутник.

ОБНОВЛЕНО: Взрыв произошел возле Филармонии, на территории клуба Dejavu. По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали. Раненых доставили на скорой помощи в больницу, сообщает сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Фото: 1tv.ge

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На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей и патрульная полиция. Территория оцеплена.

Причина взрыва в настоящее время неизвестна.

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