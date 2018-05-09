В Черногории неизвестные подстрелили журналистку из-за ее публикаций

Журналистка издания Vijesti Оливере Лакич, которая писала критические материалы о ситуации в Черногории, получила пулевое ранение в ногу. Женщину ранили возле ее дома в городе Подгорице. Шесть лет назад на том же месте неизвестные напали на нее и избили. Об этом сообщает издание Vijesti.

По сообщению издания, после выстрела, когда женщина упала на землю, то увидела, как с места происшествия бегут по меньшей мере два человека. Сейчас состояние Лакич стабильное, она находится в больнице.

По информации полиции, один из злоумышленников преследовал ее еще от редакции. В полиции обещают сделать все возможное, чтобы поймать нападающих.

"У меня нет слов, как такое возможно. Как долго это будет происходить в этой замечательной Черногории. Ни одно нападение на нее не расследовали. Многие материалы, которые она писала, указывают на преступления, и их не расследуют", – сказал шеф-редактор Vijesti Михайло Йовович.

Власти Черногории осудили нападение. Премьер Душко Маркович выступил с требованием быстрого и эффективного расследования.

Оливера Лакич в последнее время писала о контрабанде сигарет и причастности к этому полиции и Агентства нацбезопасности Черногории.

Напомним, в октябре мужчина с ножом напал на российскую журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фенгельгауэр прямо в редакции и нанес ранение в горло.

А до этого в Киеве в лифте одного из домов мужчина с ножом напал на журналистку 112 канала. Девушка смогла дать отпор.