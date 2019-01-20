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В Чили два человека умерли от сердечного приступа во время сильного землетрясения

Сегодня, 16:35

Подземные толчки были зафиксированы у побережья Чили 19 января

В Чили два человека умерли от сердечного приступа во время сильного землетрясения //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ddb/eac/5c3ddbeacf8a1.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ddb/eac/5c3ddbeacf8a1.jpg Другие страны Подземные толчки были зафиксированы у побережья Чили 19 января

Во время землетрясения, которое произошло у побережья Чили, от сердечного приступа скончались два человека. Об этом сообщила в воскресенье, 20 января, радиостанция BioBioChile.

Отмечается, что скончались 60-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Из-за землетрясения была нарушена подача электроэнергии в регионе Кокимбо. В настоящее время без света остаются более 10 тысяч человек.

Напомним, мы сообщали, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 54 километров.

Кроме того, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией. Как выяснилось, эпицентр подземных толчков находился в 205 километрах к северу от города Эсперанса в провинции Пурус. Очаг землетрясения залегал на глубине 598 километров.

Также не так давно землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к юго-западу от вулкана Танага в системе Алеутских островов и 129,5 км от города Адак.

Чили, землетрясение, жертвы, сердечный приступ, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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