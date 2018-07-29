В Чили напали с ножом на участниц марша по легализации абортов

В чилийской столице – городе Сантьяго неизвестными в масках было совершено вооруженное нападение на трех участниц марша в поддержку бесплатных и легальных абортов. Об этом пишет The Guardian.

Одна из пострадавших девушек получила ножевое ранение в желудок, две другие – в ноги. Травмы, нанесенные им, не угрожали их жизни.

В инциденте также пострадал полицейский. Ни один подозреваемый не был арестован, участники марша возлагают ответственность на радикалов против абортов

"Протест начался празднично, но мы почувствовали, как настроение изменилось, когда мы узнали, что группа экстремистов выставила баррикады и разбросала по земле внутренности животных", – рассказала член Чилийской организации против насилия в отношении женщин Антония Орельяна.

Немногочисленная группа крайне правых – Социальное патриотическое движение взяла на себя ответственность за протест против феминистического марша, однако отказалась от причастности к нападению на его участниц и обвинила в нападении анархо-феминистов.

"Это террористический акт представителей меньшинства, которые хотят нас напугать", – сказала одна из участниц марша.

Ранее в столице Молдовы Кишиневе полиция не дала православным активистам сорвать ЛГБТ-марш, применив к противникам нетрадиционных отношений слезоточивый газ.

Около ста человек получили травмы разной степени тяжести в ходе столкновений на акциях протеста, которые прошли в Барселоне.

Как сообщалось, власти Ирландии согласились провести референдум о реформах в законодательстве, которые в данный момент практически полностью запрещают аборты.