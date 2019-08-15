В Чили обрушились два жилых дома: есть погибшие

Коллапс зданий произошел в квартале Вальпараисо, который внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО

В Чили, где ранее произошло землетрясение, случился коллапс двух старых зданий, в результате чего не менее шести человек погибли.

Еще больше оказались заживо погребены под грудами бетона, а двух детей госпитализировали с травмами.

Трагедия случилась 14 августа в историческом квартале города Вальпараисо, который был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

На данный причины случившегося неизвестны.

"Что мы знаем наверняка, так это что под завалами – не менее четырех человек. Когда поднимем стены – а это очень сложная работа – то сможем определить точное количество погибших", – утверждает руководитель региона Вальпараисо Хорхе Мартинез.

Напомним, аналогичное ЧП произошло в прошлом месяце на севере Индии, где из-за проливных дождей в штате Химачал-Прадеш обрушилось четырехэтажное здание, построенное на склоне холма. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 14 человек. В момент обрушения в здании проходила вечеринку.

Также ранее "Сегодня" сообщали об обрушении двух жилых домов, которые были незаконно построены в бразильском Рио-де-Жанейро. В результате случившегося погибли более двух десятков человек.

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