В Чили обрушились два жилых дома: есть погибшие

В Чили, где ранее произошло землетрясение, случился коллапс двух старых зданий, в результате чего не менее шести человек погибли.
Еще больше оказались заживо погребены под грудами бетона, а двух детей госпитализировали с травмами.
Трагедия случилась 14 августа в историческом квартале города Вальпараисо, который был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
На данный причины случившегося неизвестны.
"Что мы знаем наверняка, так это что под завалами – не менее четырех человек. Когда поднимем стены – а это очень сложная работа – то сможем определить точное количество погибших", – утверждает руководитель региона Вальпараисо Хорхе Мартинез.
Напомним, аналогичное ЧП произошло в прошлом месяце на севере Индии, где из-за проливных дождей в штате Химачал-Прадеш обрушилось четырехэтажное здание, построенное на склоне холма. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 14 человек. В момент обрушения в здании проходила вечеринку.
Также ранее "Сегодня" сообщали об обрушении двух жилых домов, которые были незаконно построены в бразильском Рио-де-Жанейро. В результате случившегося погибли более двух десятков человек.
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