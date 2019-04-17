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В Чили самолет упал на два дома, есть погибшие

Сегодня, 06:31

Погибли пилот и пассажиры самолета

Фото: 24horas.cl

Небольшой самолет упал на два дома в Чили. В результате авиакатастрофы, согласно сообщению мэра Лос-Лагоса Гарри Юргенсена, погибли шесть человек. Среди погибших — пилот и пять пассажиров самолета, умерли после падения. Об этом пишет местное издание 24 Horas.

Владельцы двух домов, на которые упал самолет, заверили, что в помещениях в это время никого не было. Но ранения получила женщина, которая в момент крушения самолета находился вблизи.

Самолет рухнул на дома через несколько минут после того, как вылетел с аэродрома Ла-Палома. Он летел в направлении города Чайтен. Самолет принадлежит компании Archipelago, которая по предварительной информации осуществляла регулярные поездки в этот район.

Напомним, что ранее в результате аварии самолета в Эфиопии 10 марта погибли 157 человек. В октябре 2018 такой же самолет разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.


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Тег Чили, жертва, погибшие, авиакатастрофа

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