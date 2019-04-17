В Чили самолет упал на два дома, есть погибшие
Погибли пилот и пассажиры самолета
Небольшой самолет упал на два дома в Чили. В результате авиакатастрофы, согласно сообщению мэра Лос-Лагоса Гарри Юргенсена, погибли шесть человек. Среди погибших — пилот и пять пассажиров самолета, умерли после падения. Об этом пишет местное издание 24 Horas.
Владельцы двух домов, на которые упал самолет, заверили, что в помещениях в это время никого не было. Но ранения получила женщина, которая в момент крушения самолета находился вблизи.
Самолет рухнул на дома через несколько минут после того, как вылетел с аэродрома Ла-Палома. Он летел в направлении города Чайтен. Самолет принадлежит компании Archipelago, которая по предварительной информации осуществляла регулярные поездки в этот район.
⭕ ÚLTIMO MINUTO | Un avión ligero cayó la mañana de este martes sobre una casa en las cercanías del aeródromo la Paloma, en la ciudad de Puerto Montt.— 24 Horas (@24HorasTVN) April 16, 2019
La aeronave tras caer se incendió, consumiendo las llamas a la vivienda afectada y a otra aledaña. https://t.co/mi3yDUstrfpic.twitter.com/OB5awWXFoq
Напомним, что ранее в результате аварии самолета в Эфиопии 10 марта погибли 157 человек. В октябре 2018 такой же самолет разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.
Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.
Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Чили самолет упал на два дома, есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп посоветовал Boeing провести ребрендинг самолета 737 MAX
Президент США посоветовал компании исправить неполадки в самолете и добавить новые функции
Крушение вертолета с пограничниками в Иране: есть погибшие
Вертолет пограничных сил Исламской республики рухнул недалеко от границы с Ираком
В Boeing назвали причины катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии
Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа
Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ
Источники в Boeing отметили, что речь идет о сбое, критическом для безопасности полетов