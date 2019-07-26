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В Чили взорвали полицейский участок: есть пострадавшие

26 июля, 19:09

Взрывчатку в отделение доставила почтальон, которую уже задержали для дачи показаний


В Чили, где в прошлом месяце произошло мощное землетрясение, произошел взрыв в полицейском отделении. Инцидент произошел в столице, Сантьяго, в результате чего восемь правоохранителей получили ранения. У них травмы и проблемы со слухом.

Взрывчатка была спрятана в почтовой посылке – когда ее открыли в полицейском участке, сработал детонатор. Правоохранители задержали почтальоншу, которая принесла бандероль. Еще одну посылку, адресованную бывшему главе МВД Родриго Гинцпетеру, перехватили. 

По данным президента Чили Себастьяна Пиньера, прокуратура знает имя и адрес предполагаемого отправителя взрывчатки.

Правоохранительные органы Чили начали расследование по факту теракта и обещают найти и наказать виновных "по всей строгости закона".

Напомним, в прошлом году возле полицейского участка в шведском городе Мальме также произошел взрыв. В результате случившегося никто не пострадал, но само здание и припаркованные неподалеку от участка автомобили получили повреждения. После случившегося были задержаны двое мужчин в возрасте около 20 лет.

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Тег Чили, взрыв, бомба, полиция, почтальон

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