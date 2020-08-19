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В ЦИК Беларуси озвучили сроки инаугурации Лукашенко

19 августа, 17:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Конкретную дату определят организаторы

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко, победу которого на выборах отказываются признать протестующие, а также ряд западных стран, состоится в течение двух месяцев. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики, передает ТАСС.

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"Конкретную дату определят организаторы, инаугурация пройдет не позже, чем через два месяца", – сказал официальный представитель ЦИК.

Отметим, главы государств и правительств Евросоюза не признают результаты выборов в Беларуси.

"Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Мы не признаем результаты выборов, обнародованные белорусскими властями", – заявил по итогам экстренного саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.

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Также на саммите было принято решение ввести санкции против Беларуси.

Как известно, массовые протесты и забастовки в Беларусии начались после объявления предварительных результатов выборов в стране, согласно которым с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Протестующие считают реальным победителем президентской гонки лидера оппозиции Светлану Тихановскую, которая была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты инаугурация Беларусь Александр Лукашенко
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