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В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности

16 июня, 14:29

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В зоне деэскалации российские войска подверглись атаке

В Сирии, где ранее смертник подорвал заминированный автомобиль посреди базы российских солдат, снова совершена атака на военнослужащих из РФ.

На этот раз, как сообщили 16 июня в Министерстве обороны России, взрыв прогремел на участке трассы М4 между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауз в провинции Идлиб.

Взрывчатка сработала рядом с патрулировавшим бронетранспортером российской военной полиции. В оборонном ведомстве это уже назвали терактом.

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"В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер", — добавили в министерстве, отметив, что сами военные при этом не пострадали.

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После случившегося техника и военнослужащие вернулись в пункт дислокации. Как видно на видео с места событий, самостоятельно БТР двигаться не мог – его пришлось отбуксировать при помощи турецкой машины.

Напомним, что в Сирии с 6 марта действует режим прекращения огня, объявленный после турецкой операции "Весенний щит". Договорившись о прекращении бомбардировок, Анкара и Москва решили совместно патрулировать зону деэскалации в Идлибе, создав для этого координационные центры.

Почему Идлиб стал эпицентром нового военного противостояния Москвы и Анкары, а также об их интересах читайте в материале "Война за Сирию: к чему может привести новое противостояния Турции и России".

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