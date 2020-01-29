В Дании высмеяли смертельный коронавирус: Китай в ярости

/ Фото: Reuters

На фоне стремительного распространения в Китае смертельного типа коронавируса, датское издание опубликовало карикатуру, изобразив флаг КНР с вирусами вместо звезд на красном фоне.

Как сообщает Politiken, в связи с этим посольство КНР потребовало у газеты Jyllands-Posten извинений, заявив, что данная публикация оскорбляет Поднебесную и чувства китайского народа.

В свою очередь, автор карикатуры Нильс Потому Бойсен отказался от комментариев, а редактор газеты Джейкоб Нибро отметил в комментарии TV2, что не видит оснований для извинений, потому карикатуру не создавали для обиды китайцев.

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"Этот рисунок, в отличие от многих других сатирических рисунков, показывает состояние дел в мире прямо сейчас", – сказал он.

Напомним, что ранее в этот же день Министерство здравоохранения Украины напомнило украинцам о том, что действенного препарата от пневмонии, вызываемой коронавирусом типа 2019-nCoV, нет. Поэтому МОЗ призвало избегать мошенников, которые предлагают вакцинироваться от нового типа коронавируса.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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