После крушения самолета МАУ в Израиле загорелся такой же Boeing (видео)

В день, когда в Иране произошла жуткая авиакатастрофа "Международных авиалиний Украины" с 176 погибшими, самолет той же модели мог разбиться в Израиле.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в Тель-Авиве, где при разгоне перед взлетом в столицу Руанды, Кигали, у лайнера Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air загорелся двигатель, сообщает израильская радиостанция "Решет-бет".

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На борту воздушного судна находились более 100 пассажиров, граждане Израиля. Но в отличие от трагедии в Тегеране, на этот раз техническую неисправность удалось вовремя обнаружить – пассажиров экстренно высадили и вернули в терминал.

Напомним, авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. В результате случившегося погибли все 176 человек, который находились на борту, включая 11 украинцев.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте

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