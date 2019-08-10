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В доме Атамбаева правоохранители нашли 11 единиц огнестрельного оружия

Сегодня, 14:37

Изъяты снайперская винтовка, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья

Правоохранители обнаружили 11 видов огнестрельного оружия и боеприпасы в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после штурма и задержания бывшего главы государства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД республики.

"Восьмого августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламединского района после задержания сотрудниками МВД бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в ходе осмотра его дома милиционерами обнаружены и изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы. Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы", — говорится в сообщении.

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Как уточняет ведомство, изъяты снайперская винтовка, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья. Также изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения Государственного комитета по национальной безопасности: семь единиц помпового ружья калибра 12 мм для стрельбы резиновыми пулями.

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Фото: Getty Images

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводил операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу девять человек.

Вечером в тот же день появилась информация, что спецназ Кыргызстана со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева .

Ранее дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

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оружие боеприпасы Кыргызстан штурм Атамбаев

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