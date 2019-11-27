В Доминикане туристический автобус с россиянами попал в ДТП: есть пострадавшие

По меньшей мере 27 пострадавших в ДТП получают медицинскую помощь в больницах страны

Видео: Mash

В Доминиканской Республике произошла авария с российскими туристами неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. Отмечается, что травмы также получили два человека, находившихся в грузовике.

По данным посольства РФ в Венесуэле, всего в автобусе находились 39 граждан России. ДТП произошло по причине резкого маневра грузового транспортного средства перед туристическим автобусом.

По меньшей мере 27 пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане россиян получают медицинскую помощь в больницах страны. Об этом сообщили в туристическом агентстве "Анекс Тур", клиентами которого являются пострадавшие.

"Сейчас в госпиталях находятся 27 человек, они в сознании, ситуация находится под контролем", — сообщила представитель "Анекс Тур" Валерия Ферафонтова.

Реклама

Также два ребенка получили травмы в результате ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, в котором находились российские туристы. Об этом также сообщили в туристическом агентстве "Анекс Тур".

"Двое из трех находившихся в автобусе детей находятся в госпитале под наблюдением врачей, угрозы их жизням нет. Еще один несовершеннолетний находится в гостинице", — сообщила Валерия Ферафонтова.

В тренде В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе

В то же время Telegram-канал Mash утверждает, что самому младшему из них — 5 лет. Сейчас последствия аварии ликвидированы. В настоящий момент туристов отправляют в город Игуэй.

"Одна из пострадавших (12-летняя девочка) потеряла из-за аварии обе руки. 9 человек из списка пострадавших отправляются в Россию", – говорится в сообщении.

Добавим, что ранее в Конго разбился военный транспортник с россиянами на борту.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Кроме того, мы рассказывали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама