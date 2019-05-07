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В ДТП на Филиппинах пострадало более 70 человек

7 мая, 04:40

По предварительным данным, ДТП произошло при попытке водителя автобуса совершить обгон

Фото: Pixabay

Три человека погибли, 73 получили ранения в результате ДТП на севере Филиппин. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, автобус, следовавший по трассе в провинции Кесон, совершил лобовое столкновение с двигавшимся по встречной полосе грузовиком. По предварительным данным, ДТП произошло при попытке водителя автобуса совершить обгон.

Как сообщили в полиции, два человека, находившихся в грузовике, включая водителя, а также один из пассажиров автобуса погибли на месте. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП (в 2018 г. – 35211, рост составил +1,8%). Число ДТП с пострадавшими и жертвами составило 4476 (в 2018 г. – 4207, или +6,4%).

Также известно, что за первые три месяца 2019 года в ДТП пострадали 5445 человек (за такой же период 2018 года – 5538, рост составил +1,7%). Жертвами ДТП за этот же период стали 604 человека (в 2018 году – 529, или +14,2%).

Напомним, недавно трое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.


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Тег ДТП, Филиппины, погибшие, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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