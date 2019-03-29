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В ДТП с автобусом в Индии погибли восемь человек, десятки пострадавших

Сегодня, 06:45

Инцидент произошел на трассе близ столицы Нью-Дели

В ДТП с автобусом в Индии погибли восемь человек, десятки пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/da1/113/5c9da11134145.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/da1/113/5c9da11134145.jpg Другие страны Инцидент произошел на трассе близ столицы Нью-Дели

По меньшей мере восемь человек погибли, около 30 пострадали в Индии при столкновении автобуса с грузовиком.

Инцидент произошел на трассе близ столицы Нью-Дели. Причины ДТП устанавливаются.

Кроме того, в Гватемале грузовой автомобиль врезался в толпу людей. В ДТП погибли по меньшей мере 30 человек. Инцидент произошел в муниципалитете Науала департамента Солола. Кроме того, в результате ДТП пострадали четыре человека.

Также мы писали о том, что в индийском штате Чхаттисгарх столкнулись внедорожник с грузовиком, в результате чего погибли десять человек. Столкновение произошло на трассе, которая соединяет города Раджанандгаон и Дург в центральной части Индии.

Напомним, в прошлом месяце в России слетел в кювет автобус, перевозивший подростковый танцевальный коллектив. По предварительной информации, превысив скорость, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге. 

Также сообщалось о дорожной аварии, в которую попал автобус с 17 детьми и тремя взрослыми на трассе Киев-Одесса. В результате аварии один из детей скончался.

Кроме того, мы писали, что в американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, столкнулся с самосвалом и перевернулся на крышу, получив значительные повреждения.

Кроме того, пассажирский автобус также загорелся на ходу в Днепропетровской области. Инцидент произошел на трассе Харьков – Симферополь в октябре.


Мы также писали о пожаре в Лос-Анджелесе, где в результате взрыве бензовоза пострадали два человека.

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Тег автобус, авария, ДТП, Индия, погибшие, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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