В двух городах Китая с начала года смог убил почти 50 тысяч человек

Около 49 тысяч человек умерло в двух крупнейших городах Китая с начала года из-за смога, что в 10 раз больше, чем погибшихот вспышки коронавируса в стране. Так, с 1 января 2020-го загрязнение воздуха привело к более чем 22 тысячам смертей в Пекине и 27 тысячам – в Шанхае.

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Об этом сообщает Reuters.

Исследования группы группы ученых доказали, что высокий уровень смога может стать причиной хронической обструктивной болезни легких, рака легких, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ученые посчитали, сколько граждане Китая отсутствовали на работе по болезни и пришли к выводу, что смог нанес экономический ущерб Пекину и Шанхаю в размере 23 миллиардов долларов.

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Между тем, в целом исследователи отмечают улучшение экологической ситуации в Китае по сравнению с 2019 годом, которую они связывают с пандемией коронавируса.

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Отметим, что за последние годы качество воздуха в Пекине упало настолько, что многие школы были попросту закрыты, а фермеры устроили настоящую панику из-за того, что растения перестали получать необходимые дозы солнечного света. Защитные маски для лица стали для жителей мегаполиса обыденным делом, а ясное небо зачастую можно было увидеть лишь на огромных экранах баннеров, установленных по всему городу.

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