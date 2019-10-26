В Эфиопии продолжаются массовые протесты: число погибших резко увеличилось

В результате столкновений во время акций протеста в разных частях Эфиопии погибли 67 человек. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, в результате столкновений между протестующими и силовиками погибли 62 демонстрантов и 5 сотрудников полиции.

В частности, 13 человек погибли от пулевых ранений, остальные – от травм, полученных вследствие ударов камнями.

Протесты в Эфиопии начались из-за сообщения о давлении властей на эфиопского политического активиста Джавара Мухаммеда. Накануне активист заявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, так как государственная охрана его дома была снята.

Минобороны Эфиопии заявило, что для наведения порядка стягивает силы к семи городам.

Напомним, в Чили начались протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией , после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией президент Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, в частности в Консепсьоне и Вальпараисо. Кроме того, глава государства отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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