В Египте смягчили карантин и ожидают туристов: что разрешили в стране

В Египте значительно смягчили карантинные ограничения, и украинцы, которые все еще ищут, где провести отпуск, с 1 и 2 июля смогут отправиться в эту страну – там откроют регулярное и чартерное авиасообщение.

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Кроме того, с 27 июня возобновили работу кафе, театры, клубы и спортзалы, а также мечети и церкви, сообщает Associated Press.

Владельцам кафе разрешили заполнять помещения на 25%, однако запрет на продажу кальянов снимать не стали – он продолжает действовать.

Мечети и церкви могут принимать верующих, однако власти пока что не позволили им организовывать массовые богослужения в выходные дни – запрещены пятничные молитвы в мечетях и воскресные мессы в церквях, а прихожан обязали использовать маски в храмах.

Стоит добавить, что в стране отменили комендантский час в ночное время.

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Власти Египта анонсировали возобновление туризма: с 1 июля авиаперевозчик Egypt Air начнет осуществлять рейсы в 29 направлениях – в Европу, в Африку, на Ближний Восток, в Северную Америку.

Правительство также планирует открытие важных туристических направлений для международных авиарейсов, начиная со 2 июля: к ним относятся южная часть Синайского полуострова, где расположен курорт Шарм-эль-Шейх, также откроют Хургаду и Марса-эль-Алам на побережье Красного моря и Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря.

Напомним, в мае египетским отелям позволили открыться для внутренних туристов с соблюдением мер безопасности. В течение следующих двух недель в стране также должны ослабить некоторые другие ограничения, включая сокращение на один час ночного комендантского часа. Также будет продлено время работы магазинов.

А каким будет мировой туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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