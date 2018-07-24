В египетском зоопарке покрашенных ослов выдали за зебр

Вчера, 04:09

На подлог обратил внимание египетский десятиклассник

Фото: Mahmoud A. Sarhan / Facebook
Фото: Mahmoud A. Sarhan / Facebook

Владельцы одного из зоопарков в Каире обманывали посетителей, выдавая покрашенных домашних ослов за зебр. Об этом сообщает телеканал Extra News.

На подлог обратил внимание египетский десятиклассник Мухаммед Сархан, приехавший в зоопарк на экскурсию. Он заметил, что черные полосы растекаются в области морды парнокопытного, а также его туловища. Приглядевшись, школьник с удивлением обнаружил, что нечестные владельцы зоопарка разукрасили домашних ослов, широко распространенных в Египте, и выдавали их за экзотических животных.

Оказалось, что из-за установившейся в городе жаркой погоды краска потекла, и характерная окраска зебры исчезала прямо на глазах у десятиклассника. Молодой человек сфотографировал животных и разместил в аккаунте на Facebook, вызвав огромный интерес арабских СМИ.

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Впоследствии выяснилось, что содержащие зоопарк египтяне хотели добавить к уже имеющимся животным пару новых зебр. Однако покупать их было слишком затратно, и владельцы решили разукрасить ослов, надеясь, что посетители не обнаружат обман.

Ветеринары подтвердили, что в зоопарке представлены ослы, а не зебры, однако руководство зоопарка продолжает утверждать, что находящиеся в вольере зебры — настоящие.

Ранее сообщалось, что китайцы превращают собак в панд и тигровПерекрашивание собак в цвета черно-белого медведя приобрело в Поднебесной огромную популярность. Многим владельцам тузиков пришлась по душе идея иметь в качестве питомца собаку, внешне схожую с пандой.

А вот жительницу Джексонвилля, штат Флорида, оштрафовали за то, что она выкрасила лапы принадлежащего ей пуделя в розовый цвет.
Египет, зебра, каир, осел, зоопарк, покраска
Источник:

Lenta.ru

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