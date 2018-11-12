В Египте археологи впервые в истории нашли мумии жуков

Жуки – скарабеи находились в двух каменных коробах, похожих на крошечные саркофаги

Археологи обнаружили в Египте десятки мумифицированных кошек, кобр и аллигаторов, а также впервые в истории нашли мумии жуков-скарабеев.

Находка, возраст которой может достигать 6 тысяч лет, хранится в некрополе Саккара под Каиром, пишет The Guardian.

"Около 200 мумифицированных жуков – уникальное захоронение", – заявил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

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Скарабеи находились в двух каменных коробах, похожих на крошечные саркофаги. В одном из них жуки были выложены в несколько слоев. В другом располагались два крупных скарабея, завернутые в ткань. Эти насекомые почитались древними египтянами в качестве символа счастья, удачи и благополучия.

Вместе с животными и насекомыми в гробнице найдены позолоченные статуи кошек и бронзовое изваяние древнеегипетской богини кошек Бастет. В ходе поисков из-под земли извлечены свыше тысячи амулетов.

Напомним, археологи нашли странную мозаику: изображен монстр с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона. Также мы писали, что археологи обнаружили саркофаг древнеегипетского ювелира. Кроме этого, украинские археологи сделали сенсационное открытие.