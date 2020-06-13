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В Египте число заражений коронавирусом перевалило за 40 тысяч человек

13 июня, 01:36

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Египетское правительство объявило о смягчении некоторых ограничительных мер с 1 июля

Как Египет выходит из карантина: число выявленных случаев заражения новой пневмонией в Египте превысило отметку 40 тысяч человек, а количество вызванных им летальных исходов превысило 1,4 тыс.

Об этом сообщает Минздрав страны.

С учетом выявленных за минувшие сутки 1 577 новых инфицированных — наибольший с начала распространения коронавируса в арабской республике в середине февраля показатель — общее число заболевших сейчас составляет 41 303. Всего от него умерли 1 422 человека, выздоровели чуть более 11 тыс.

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Ранее египетское правительство объявило о смягчении некоторых ограничительных мер с 1 июля, в том числе о возобновлении внешнего туризма и авиасообщения с провинциями, в наименьшей степени затронутыми новым коронавирусом. Речь идет, в первую очередь, о прямых чартерных рейсах на курорты Южного Синая, провинций Красное море и Матрух (Средиземное море). Помимо этого министерство туризма и по делам древностей заявило об открытии для посещения Великих пирамид, храма Карнак и гробницы Тутанхамона в Луксоре, а также некоторых других достопримечательностей при соблюдении соответствующих профилактических мер.

Отели на курортах, которые уже получили сертификаты безопасности, продолжат работать с загрузкой не более 50% до конца октября. Правительство уже приняло решение об освобождении от визовых сборов туристов, прибывающих прямыми чартерами на курорты, до 31 октября 2020 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Египет карантин коронавирус

Источник: ТАСС

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