В Египте к смертной казни приговорили 75 человек

Сегодня, 17:03

Египетский суд приговорил к смерти десятки людей

Фото: factroom.ru
Фото: factroom.ru

В Египте к смертной казни приговорили 75 человек, среди которых были и ключевые фигуры группировки "Братья-мусульмане". Об этом со ссылкой на египетские СМИ передает New York Times.

Все приговоренные в 2013 году были участниками столкновений и протестов после военного переворота, когда движение "Братья-мусульмане" было отстранено от власти. Решение суда было направлено Великому муфтию – высшему богословскому авторитету страны, который, обычно, утверждает подобные приговоры.

В судебном процессе рассматривали обвинения в адрес 739 человек, в том числе главы "Братьев-мусульман" Мохаммеда Бади и фотожурналиста Махмуда Абу Зейда. В деле фигурируют различные обвинения – от убийств до нанесения ущерба общественной собственности.

Напомним, ранее иракский суд приговорил 15 турецких женщин к смертной казни, признав их вину в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Также мы писали о том, что в Ираке гражданка Германии была приговорена к смертной казни за принадлежность к группировке ИГИЛ. Ранее власти Ирака казнили 38 человек, состоявших в террористических организациях "Исламское государство" и "Аль-Каида".
Египет, приговор, смертная казнь, братья-мусульмане
Источник:

The New York Times

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