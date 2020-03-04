В Египте казнили "самого опасного террориста" страны

Хишам аль-Ашмауи организовал на Синайском полуострове десятки терактов против египетских вооруженных сил

В Египте привели в исполнение приговор о смертной казни, который был вынесен одному из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис" Хишаму аль-Ашмауи, причастному к десяткам терактов на Синайском полуострове.

Об этом 4 марта сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер аль-Рифаи, отметив, что высшая мера наказания была приведена в действие через повешение.

Египетские СМИ называют аль-Ашмауи "самым опасным террористом" страны, среди джихадистов он был известен как Абу Омар аль-Мухаджир.

В прошлом аль-Ашмауи был офицером египетского спецназа, но после свержения президента-исламиста Мохаммеда Мурси ушел в подполье. В конце 2018 года он был схвачен в Ливии силами генерала Халифы Хафтара, который является союзником Египта.

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Хишам аль-Ашмауи / Фото: Wikipedia

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Двумя днями ранее уголовный суд Каира вынес окончательный смертный приговор в отношении Хишама аль-Ашмауи и 36 других боевиков террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис", которая считается связанной с "Исламским государством".

Джихадисты совершили около 50 терактов на Синайском полуострове против египетских силовиков. Их же обвиняют и в организации взрывов в штаб-квартире полиции Египта в Каире и покушении на главу МВД в 2013 году.



Напомним, в прошлом году в Египте мужчину приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве 29-летней гражданки Украины Марины Адикланы.

А ранее в этой стране вынесли 75 смертных приговоров подсудимым, среди которых были и ключевые фигуры группировки "Братья-мусульмане".

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