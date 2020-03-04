Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

В Египте казнили "самого опасного террориста" страны

4 марта, 13:16

Станислав Кожемякин

Хишам аль-Ашмауи организовал на Синайском полуострове десятки терактов против египетских вооруженных сил

В Египте привели в исполнение приговор о смертной казни, который был вынесен одному из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис" Хишаму аль-Ашмауи, причастному к десяткам терактов на Синайском полуострове.

Об этом 4 марта сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер аль-Рифаи, отметив, что высшая мера наказания была приведена в действие через повешение.

Египетские СМИ называют аль-Ашмауи "самым опасным террористом" страны, среди джихадистов он был известен как Абу Омар аль-Мухаджир.

В прошлом аль-Ашмауи был офицером египетского спецназа, но после свержения президента-исламиста Мохаммеда Мурси ушел в подполье. В конце 2018 года он был схвачен в Ливии силами генерала Халифы Хафтара, который является союзником Египта.

Реклама

Хишам аль-Ашмауи

Хишам аль-Ашмауи / Фото: Wikipedia

В тренде
Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

Двумя днями ранее уголовный суд Каира вынес окончательный смертный приговор в отношении Хишама аль-Ашмауи и 36 других боевиков террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис", которая считается связанной с "Исламским государством".

Джихадисты совершили около 50 терактов на Синайском полуострове против египетских силовиков. Их же обвиняют и в организации взрывов в штаб-квартире полиции Египта в Каире и покушении на главу МВД в 2013 году.

Напомним, в прошлом году в Египте мужчину приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве 29-летней гражданки Украины Марины Адикланы.

А ранее в этой стране вынесли 75 смертных приговоров подсудимым, среди которых были и ключевые фигуры группировки "Братья-мусульмане".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Египет казнь смертная казнь террористическая угроза Синайский полуостров

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии
Турция начала военную операцию против Башара Асада в СирииДругие страны
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...