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В Египте коронавирус унес жизни более тысячи человек

2 июня, 00:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Смертность в стране составляет 4%

Количество умерших из-за коронавируса в Египте, где туристы смогут отдыхать по новым правилам, преодолело отметку в 1 000 человек.

Об этом заявил Минздрав страны.

Так, за минувшие сутки от осложнений умерли 46 человек, всего с начала пандемии скончались 1 005 больных.

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С учетом выявленных 1399 новых инфицированных общее число заболевших сейчас составляет 26 384 человек. Наибольшее число зараженных, согласно заявлению ведомства, выявлено в шести провинциях — Каире, Гизе, Кальюбии, Матрухе — это крайний запад страны, Красном море (административный центр — Хургада) и в Южном Синае, куда входят курорты Шарм-эш-Шейх, Таба и Нувейба. Смертность в стране составляет 4%. Выздоровели 6 447 заболевших коронавирусом.

Напомним, что с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли.

Ранне мы писали о том, как Египет выходит из карантина и постепенно загружает отели. Отели по всей стране возобновили работу с 15 мая для сначала для внутренних туристов и отдыхающих.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Египет смерть жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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