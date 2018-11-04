В Египте ликвидировали 19 боевиков, расстрелявших автобус с христианами

Нападения на христиан в Египте не первый случай – в мае-2017 также был кровавый теракт

В Египте 19 боевиков, которые причастны к недавнему нападению на автобус, в результате чего погибли несколько христиан, были ликвидированы местными правоохранителями. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Египта.

Как стало известно, ликвидированные боевики состояли в террористической ячейке, на руках которой серия вооруженных нападений в стране, в том числе и на автобус 2 ноября.

Как сообщалось, автобус был расстрелян 2 ноября. Неизвестные напали на колонну из трех автобусов с коптами, которые возвращались из паломничества в город Сохага. В результате нападения среди погибших оказались и дети.

Напомним, аналогичный случай произошел в 250 километрах от столицы Египта. В мае 2017-го неизвестные напали на автобус, перевозивший группу христиан-коптов. В результате расстрела автобуса были убиты 23 человека, еще 25 получили ранения. Под огонь боевиков попали христиане, которые возвращались из монастыря.

Отметим, что под конец октября парламент Египта проголосовал за продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения, что предоставляет властям широкие полномочия, позволяя им совершать аресты и бороться с теми, кого называют "врагами государства".