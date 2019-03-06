В Египте нашли 3000-летнего сфинкса с головой барана

Археологи считают, что статуя была сделана для Аменхотепа III

Фото: Fox News.

В Египте нашли 3000-летнего сфинкса с головой барана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/efd/d9b/5c7efdd9b1b27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/efd/d9b/5c7efdd9b1b27.jpg 2019-03-06T04:58:00+02:00 Другие страны Археологи считают, что статуя была сделана для Аменхотепа III

Шведские ученые из Университета Лунда обнаружили в Египте криосфинкса – статую с телом льва и головой барана. Как сообщает Fox News, находка была сделана в каменоломне Гебель-эль-Силсила на берегу Нила.

Высота статуи составляет 3,5 метра, а длина – 5 метров. Сфинксу около трех тысяч лет.

Археологи считают, что статуя была сделана для Аменхотепа III (ок. 1388-1351 гг. до н. э.). Когда правитель погиб, работу не закончили. Возможно, подготовленный для перевозки сфинкс был поврежден, и его решили не реставрировать.

В карьере ученые также нашли каменную змею, которая должна была украшать сфинкса, миниатюрную копию статуи и обломки песчаника.

Напомним, возле египетского храма нашли новую статую сфинкса. Статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев.

Ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг.

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