В Египте нашли 3000-летнего сфинкса с головой барана
Археологи считают, что статуя была сделана для Аменхотепа III
Шведские ученые из Университета Лунда обнаружили в Египте криосфинкса – статую с телом льва и головой барана. Как сообщает Fox News, находка была сделана в каменоломне Гебель-эль-Силсила на берегу Нила.
Высота статуи составляет 3,5 метра, а длина – 5 метров. Сфинксу около трех тысяч лет.
Археологи считают, что статуя была сделана для Аменхотепа III (ок. 1388-1351 гг. до н. э.). Когда правитель погиб, работу не закончили. Возможно, подготовленный для перевозки сфинкс был поврежден, и его решили не реставрировать.
В карьере ученые также нашли каменную змею, которая должна была украшать сфинкса, миниатюрную копию статуи и обломки песчаника.
Напомним, возле египетского храма нашли новую статую сфинкса. Статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев.
Ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг.
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