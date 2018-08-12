В Египте обезвредили ячейку террористов, причастен к попытке теракта в Каире

Всего по этому делу арестованы шесть человек, в том числе две женщины

Силовые структуры Египта обезвредили подпольную экстремистскую ячейку, связанную с организаторами взрывов в пригороде Каира накануне. Об этом сообщает новостной портал Al Youm Al Sabea со ссылкой на заявление МВД страны, передает УНН.

Всего по этому делу арестованы шесть человек, в том числе две женщины. На конспиративной квартире, где они укрывались, обнаружили несколько единиц стрелкового оружия, большое количество боеприпасов к ним, инструкции по изготовлению взрывчатки и ее составляющие, а также крупную сумму денег.

Установлена личность исполнителя теракта — им был житель Каира Омар Мухаммед Мустафа 1989 года рождения. Известно, что он находился в прямом контакте с задержанными и получал от них указания.

В МВД Египта заявили, что обезвреженная ячейка, которая была связана с экстремистами за рубежом, планировала совершить еще несколько терактов в стране.

В субботу смертник привел в действие закрепленную на теле взрывчатку в районе Мустарад на окраине египетской столицы. Как сообщало МВД страны, террорист планировал атаку на прихожан христианского храма Девы Марии, однако устроил взрыв раньше времени в 250 метрах от него, чтобы избежать задержания. В результате никто не пострадал, злоумышленник погиб на месте.

Напомним, копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, в апреле в результате взрывов у двух церквей погибли более 40 человек. Еще более 100 человек получили ранения. Первый взрыв прогримел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила, что в 94 км на север от Каира. Взрыв произошел внутри церкви рядом с алтарем. Погибли 29 человек. Спустя некоторое время произошел второй взрыв. Устройство сработало в храме Св. Марка в городе Александрия.

В мае жертвами нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, стали более 30 человек. Автобус перевозил коптских христиан, которые возвращались из монастыря. Нападение состоялось на трассе Каир – Асван. Боевики подъехали на автомобилях и открыли огонь по автобусу.