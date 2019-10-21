В Египте обнаружили самое крупное захоронение за последние 100 лет: видео

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Находка века. В Египте, в "городе мертвых" Луксоре нашли крупнейшее за последние сто лет захоронение. Три десятка саркофагов с мумиями внутри обнаружили в тайной комнате некрополя Эль-Ассасиф на западном берегу Нила. Возраст находок – примерно три тысячи лет. Несмотря на это, они прекрасно сохранились. По мнению археологов, в саркофагах мумии жрецов и жриц, а также детей. После реставрации их выставят на публику в Большом египетском музее, который планируют открыть в следующем году в Гизе близ Каира.

"Древние египтяне спрятали саркофаги умышленно. Скорее всего, во время 21-й династии фараонов, когда появилось много расхитителей гробниц. Поэтому главный жрец был вынужден собрать гробы в одном месте – за каменными дверями" – комментирует находку Мостафа Вазиров, председатель Высшего совета Египта по делам древностей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Египте обнаружили ранее неизвестную статую Сфинкса. Статуя, по словам экспертов, схожа со знаменитым Сфинксом в Гизе. Скульптура представляет собой форму льва с человеческим лицом.

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