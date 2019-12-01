В Египте обрушилась церковь, есть погибшие

Три человека погибли, а четверо пострадали в воскресенье в Египте в результате обрушения части стены древней христианской церкви.

Об этом сообщает Ahram.

"Три человека погибли, а четверо других получили повреждения в воскресенье в результате обрушения западной стены старинной церкви при монастыре Святой Фаны, Малавской епархии в провинции Минья Верхнего Египта", – сообщили в Коптской православной церкви.

Фото: Al-Ahram

Сейчас идет расследование причин трагического инцидента.

Коптская православная церковь выразила соболезнования семьям погибших и молитвой пожелала раненым скорейшего выздоровления.

Египетское агентство древностей также выразило "глубокое сочувствие" семьям погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в результате обрушения крыши общественного здания в городе Уанкайо в центральной части Перу.

А в США произошло обрушение высотного здания на стройке в центре Нового Орлеана, где возводили новый отель.