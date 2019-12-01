Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

В Египте обрушилась церковь, есть погибшие

1 декабря, 20:19

Сейчас идет расследование причин трагического инцидента

Фото: egyptindependent.com

Фото: egyptindependent.com

Три человека погибли, а четверо пострадали в воскресенье в Египте в результате обрушения части стены древней христианской церкви.

Об этом сообщает Ahram.

"Три человека погибли, а четверо других получили повреждения в воскресенье в результате обрушения западной стены старинной церкви при монастыре Святой Фаны, Малавской епархии в провинции Минья Верхнего Египта", – сообщили в Коптской православной церкви.

Реклама

Фото: Al-Ahram

Сейчас идет расследование причин трагического инцидента.

В тренде
Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах
Фото: kremlin.ru

Коптская православная церковь выразила соболезнования семьям погибших и молитвой пожелала раненым скорейшего выздоровления.

Египетское агентство древностей также выразило "глубокое сочувствие" семьям погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в результате обрушения крыши общественного здания в городе Уанкайо в центральной части Перу.

А в США произошло обрушение высотного здания на стройке в центре Нового Орлеана, где возводили новый отель.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Египет церковь обвал обрушение погибшие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео
Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видеоFun
"Хиросима" у берегов Китая: что известно о подводном взрывеДругие страны
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого задело
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого заделоДругие страны
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявление
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявлениеРоссия
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобию
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобиюДругие страны
Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник
Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайникFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...