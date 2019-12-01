В Египте обрушилась церковь, есть погибшие

Три человека погибли, а четверо пострадали в воскресенье в Египте в результате обрушения части стены древней христианской церкви.
Об этом сообщает Ahram.
"Три человека погибли, а четверо других получили повреждения в воскресенье в результате обрушения западной стены старинной церкви при монастыре Святой Фаны, Малавской епархии в провинции Минья Верхнего Египта", – сообщили в Коптской православной церкви.
Фото: Al-Ahram
Сейчас идет расследование причин трагического инцидента.
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Коптская православная церковь выразила соболезнования семьям погибших и молитвой пожелала раненым скорейшего выздоровления.
Египетское агентство древностей также выразило "глубокое сочувствие" семьям погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в результате обрушения крыши общественного здания в городе Уанкайо в центральной части Перу.
А в США произошло обрушение высотного здания на стройке в центре Нового Орлеана, где возводили новый отель.
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