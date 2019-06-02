В Египте организовали самый длинный рамаданный стол: фото

Длинна стола составила больше трех километров и занесена в Книгу рекордов Гиннесса















Самый длинный рамаданный стол, накрытый в Египте для 7000 человек, официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил в воскресенье местный информационный портал Al-Yaum al-Sabia.

В новой административной столице организовали массовый ифтар (первый прием пищи у правоверных с заходом солнца после дня поста). Нарытый стол трижды "опоясал" одну из центральных площадей города. Его длина составила три километра, 189 метров и 83 сантиметров. Таким образом, египтяне побили рекорд организованного в ОАЭ рамаданного стола длиной в 2900 метров.

Напомним, ранее мы писали, что педиатр из Львова Олег Скавыш побил мировой рекорд. Силач 16 метров протянул зубами судно весом 614 тонн, тем самым улучшил мировой результат на один метр и три сантиметра.

Также, Елена Корзенюк, 15-летняя киевлянка, получила официальный статус рекордсменки Украины по длине волос в 2,3 м. Сейчас в Книге рекордов Гиннесса зафиксирован рекорд самых длинных детских волос аргентинской школьницы, что составляет 170,5 см.

На этом достижения украинцев не заканчиваются. Только с начала мая в Тернополе наварили больше тонны бограча, в Карпатах возвели самый большой деревянный тризуб в стране. Какие еще рекорды установил народ в конце весны, выяснили "Сегодня".

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