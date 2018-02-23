В Египте полицейский чудом спас пятилетнего мальчика

В Египте полицейский спас пятилетнего мальчика, когда тот выпал с балкона третьего этажа.

Сцена невероятного спасения попала в запись камер наблюдения. На них видно, как правоохранители решают, как помочь малышу. Сначала хватаются за ковер. Однако не успевают. И ребенка ловит руками один из полицейских. Правда, не может устоять на ногах, и они вместе падают на пол. Мальчик не пострадал, а вот его спаситель получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, недавно в Винницкой области 13-летний парень спас младшего брата, который на санках упал в воду. Сам вынес на берег и делал делал искусственное дыхание.

Ранее в Дружковке Донецкой области студент спас из огня пятерых человек. 19-летний Евгений той ночью проезжал мимо одного из домов. Увидев в окнах пламя, он сразу бросился на помощь соседям.

Также ранее мы писали о том, как жених на собственной свадьбе спас тонущего в реке малыша. Заметив тонущего ребенка, жених сразу же прыгнул в воду и вытащил его на берег. Свадебный фотограф тоже не растерялся и сделал снимки этого эмоционального момента.