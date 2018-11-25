В Египте потерпел крушение паром: пять человек погибли, 17 пострадали

На севере Египта потерпел крушение небольшой паром. Погибли пять человек, еще 17 пострадали, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в провинции Минуфия. Небольшое судно, перевозившее рабочих, из-за сильных порывов ветра перевернулось и затонуло в Ниле. На момент крушения на борту парома находились 23 человека.

На данный момент точная причина крушения неизвестна. По предварительным данным, паром мог затонуть из-за перегруза.

Напомним, не так давно на озере Виктория произошло крушение парома MV Nyerere в Танзании между островами Укора и Буголора. Президент Танзании Джон Магуфури приказал сделать все возможное для того, чтобы найти и арестовать всех виновных в перегрузе парома, что и привело к его крушению. На судне, рассчитанном на перевозку 100 человек, в момент крушения находилось более 400.

Кроме того, ранее в Мексике произошел взрыв на борту туристического парома, в результате которого по меньшей мере 12 человек получили ранения.

А во французском порту Кале из-за сильного ветра на мель сел паром Pride Of Kent, направлявшийся в английский Дувр. Инцидент произошел, когда паром с более 300 пассажирами на борту следовал из порта.