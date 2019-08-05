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В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человек

Сегодня, 07:20

Одна из возможных причин трагедии - разорвавшийся баллон с кислородом

Фото: EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

Фото: EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B5 Другие страны Одна из возможных причин трагедии - разорвавшийся баллон с кислородом

В Каире возле онкологического центра произошел взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены.

По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в ночь на пятое августа в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что после столкновения произошел крупный пожар.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом.

Полиция пока не сообщает о причинах взрыва. Генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей.

Напомним, ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены. Из-за разлива топлива из бака вспыхнул пожар. Улицу, на которой произошел теракт, затянуло густым черным дымом.

Кроме этого, мы сообщали, что в американским штате Кентукки произошел мощный взрыв на газопроводе, в результате чего над округом Линкольн в небо поднялся огненный шар. По словам спасателей, высота пламени была до 90 метров.

Также, на пороховом заводе в российской Перми случилось ЧП, в результате которого пострадали люди. Днем 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай": во время работы с технологическими изделиями прогремел взрыв.

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ДТП Египет взрыв каир

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