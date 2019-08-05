В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человек

В Каире возле онкологического центра произошел взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены.
По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в ночь на пятое августа в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что после столкновения произошел крупный пожар.
Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом.
Полиция пока не сообщает о причинах взрыва. Генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей.
Напомним, ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены. Из-за разлива топлива из бака вспыхнул пожар. Улицу, на которой произошел теракт, затянуло густым черным дымом.
Кроме этого, мы сообщали, что в американским штате Кентукки произошел мощный взрыв на газопроводе, в результате чего над округом Линкольн в небо поднялся огненный шар. По словам спасателей, высота пламени была до 90 метров.
Также, на пороховом заводе в российской Перми случилось ЧП, в результате которого пострадали люди. Днем 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай": во время работы с технологическими изделиями прогремел взрыв.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк