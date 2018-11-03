В Египте разбился истребитель МиГ, недавно проданный Россией

Сегодня, 16:31

По предварительной информации пилот успел катапультироваться перед авиакатастрофой и его жизни ничего не угрожает

Фото: Peter Gronemann/Flickr
Фото: Peter Gronemann/Flickr

Во время тренировочного полета в Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М/М2, который арабская республика приобрела у России в этом году.

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", – утверждают в Объединенной авиастроительной корпорации.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться перед авиакатастрофой и его жизни ничего не угрожает.

Предварительной причиной крушения называются технические неполадки или ошибка пилота.

Весной 2018 года Каир согласился купить у Москвы 46 МиГ-29. Российские СМИ называют этот контракт одним из крупнейших для российской авиационной промышленности за последние пять лет, оценивая его в 2,5 млрд долларов.

Впрочем, это уже не первый МиГ, разбившийся в этом году. Напомним, 19 сентября один из российских истребителей разбился в Нижегородской области России.

Кроме того, ранее истребитель-бомбардировщик ВВС МиГ-27 разбился неподалеку от Джодхпура в индийском штате Раджастхан.

Также в этом месяце сообщалось, что в Коломенском районе Московской области по техническим причинам упал истребитель МиГ-29.
Египет, крушение, авиакатастрофа, МиГ-29
Источник:

ТАСС

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