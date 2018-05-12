В Египте суд оправдал четырехлетнего мальчика, обвиненного в домогательствах

Сегодня, 03:04

Мальчик поцеловал свою одноклассницу, которой тоже четыре года, и возмущенный отец девочки обратился в суд

 

фото pixabay.com
фото pixabay.com

В Египте, где ранее россиянка родила прямо на пляже, суд признал невиновным четырехлетнего ученика начальной школы, обвиненного в сексуальных домогательствах. Мальчик поцеловал свою одноклассницу, которой тоже четыре года, и возмущенный отец девочки обратился в суд.

Инцидент произошел в провинции Бухейра на севере страны, пишет "Би-Би-Си".

Адвокат обвиняемого Мохаммед Хамаде рассказал, что отец поцелованной одноклассницы не ограничился разговором с родителями мальчика, а подал на него официальную жалобу, после чего прокуратура передала это дело в специальный суд по мелким преступлениям.

Суд отказался рассматривать дело, сославшись на то, что обвинение не входит в его юрисдикцию.

Однако, рассказывает адвокат, на этом инцидент не был исчерпан: дело было передано в суд более высокой инстанции в городе Хоуш-Иса. Уже там мальчика признали невиновным, указав на необоснованность обвинений.

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Дело тянулось с декабря прошлого года, когда в местный полицейский участок явился мужчина и заявил, что его дочери домогается четырехлетний мальчик.

При этом местная пресса отмечает, что у заявителя есть серьезные разногласия по целому ряду вопросов с бабушкой обвиняемого ученика, которая работает в школьном совете.

Инцидент бурно обсуждался в египетских соцсетях: кто-то смеялся над отцом девочки, многие выступали с резкой критикой.

"Суд, который оправдал ребенка, должен был заодно арестовать отца девочки и подвергнуть его психиатрической экспертизе", – пишет Сахар в "Фейсбуке".

"Я не думаю, что отец девочки ожидал какого-то другого результата. Просто таким образом он хотел выразить свое неодобрение подобного поведения", – пишет Ахмет Мухтар.

"Какими бессмысленными вопросами занят коллективный разум египтян", – сетует Сирадж Сирадж.

Недавно Харви Вайнштейн покинул собственную компанию The Weinstein Company. Причиной стала скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал годами. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие.

Напомним, из-за обвинений в домогательствах уволили главного дирижера и многолетнего руководителя театра Метрополитен Джеймса Левина. В течение 40 лет он склонял музыкантов к разврату. Сейчас Левину 74-и, а все обвинения он опровергает.
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